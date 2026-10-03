Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Perhatikan Pilihan Makanan dan Minuman

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama melalui kebiasaan memilih makanan dan minuman setiap hari.

Pilihan konsumsi yang kurang sesuai jika dilakukan terlalu sering dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika Aquarius sedang menikmati waktu akhir pekan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk secara khusus mengingatkan Aquarius untuk mengurangi konsumsi minuman bersoda dan minuman dingin agar kondisi tubuh tetap terjaga.

Jika selama ini Aquarius cukup sering menikmati minuman manis atau bersoda, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk mulai menguranginya secara perlahan.

Sebagai gantinya, pilih minuman yang lebih sederhana dan perhatikan bagaimana tubuh merespons perubahan kebiasaan tersebut.

Pola makan secara keseluruhan juga tetap perlu diperhatikan meskipun Aquarius sedang tidak menjalani rutinitas pekerjaan seperti biasanya.