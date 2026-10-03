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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 3 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Sabtu, 3 Oktober 2026 tidak hanya berkaitan dengan keadaan fisik, tetapi juga dengan kondisi pikiran yang mungkin lebih cepat lelah ketika terlalu banyak persoalan dipikirkan bersamaan.

Meski tubuh terasa cukup baik, tekanan mental yang menumpuk dapat memengaruhi energi dan membuat Scorpio merasa kurang nyaman saat menjalani aktivitas.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada pikiran agar beristirahat dari berbagai urusan yang selama beberapa hari terakhir menyita perhatian.

Jika persoalan pekerjaan masih dapat diselesaikan pada hari kerja berikutnya, Scorpio tidak perlu terus memikirkannya ketika sudah memasuki waktu pribadi.

Hindari pula kebiasaan berusaha menemukan jawaban untuk semua masalah secara bersamaan karena hal tersebut justru dapat membuat pikiran semakin penuh.

Pilih persoalan yang memang paling penting untuk diperhatikan dan biarkan masalah lainnya menunggu hingga waktunya tiba.

Kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menghabiskan waktu di tempat yang tenang dapat membantu menciptakan suasana yang lebih rileks.

Editor: Novia Tri Astuti
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