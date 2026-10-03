Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu diperhatikan, terutama melalui pola makan dan berbagai kebiasaan yang dilakukan sepanjang hari.

Sistem pencernaan mungkin terasa lebih sensitif ketika Libra terlalu sering mengonsumsi makanan yang kurang sesuai dengan kondisi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Libra sebaiknya lebih memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dan berusaha menjaga waktu makan tetap teratur.

Jika akhir pekan diisi dengan berbagai kegiatan di luar rumah, pilih makanan yang membuat tubuh tetap nyaman dan tidak terasa terlalu berat setelah dikonsumsi.

Kebutuhan cairan juga jangan diabaikan agar tubuh tetap mendapatkan asupan yang cukup sepanjang hari.

Selain pola makan, waktu istirahat menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan setelah beberapa hari menjalani aktivitas dan tekanan pekerjaan.