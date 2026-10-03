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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Aktivitas Ringan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Sabtu, 3 Oktober 2026 dapat tetap terjaga selama kebiasaan bergerak dan aktivitas fisik dilakukan secara konsisten.

Pergerakan tubuh yang rutin dapat membantu Taurus menjaga kebugaran setelah menjalani berbagai kesibukan dalam beberapa hari terakhir.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus tidak harus melakukan olahraga berat untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda dengan santai, atau aktivitas sederhana lainnya sudah dapat menjadi pilihan untuk membuat tubuh tetap aktif.

Bagi Taurus yang beberapa hari terakhir terlalu sibuk dengan pekerjaan, jangan langsung memberikan beban latihan yang terlalu tinggi kepada tubuh.

Mulailah secara perlahan dan tingkatkan aktivitas sesuai kemampuan agar tubuh memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri.

Selain bergerak, waktu istirahat juga perlu menjadi bagian dari rutinitas yang diperhatikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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