6 Zodiak Perlu Belajar Melepaskan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, Mulai dari Karier hingga Hubungan

Ilustrasi, seseorang yang belajar melepaskan. Magnific/ solominphoto.





JawaPos.com - Perlu diketahui, terlalu menggenggam erat seseorang, situasi, atau hasil diam-diam justru menguras energi.



Tapi, beberapa zodiak sulit untuk melepaskan.

Mereka cenderung berpegang teguh pada masa lalu, terlalu menganalisis situasi, atau tidak mau melepaskan kendali.



Padahal, melepaskan bukan berarti menyerah.

Itu berarti memberi ruang bagi hal-hal yang lebih besar untuk masuk.



Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Jumat (2/10), berikut ini enam zodiak yang perlu belajar melepaskan dalam berbagai aspek kehidupan.



1. Taurus



Zodiak ini terlalu terjebak di zona nyaman.



Mereka tidak akan melepaskan, apalagi jika keadaan atau hubungan tersebut memberikan stabilitas atau kenyamanan.



Jadi, hubungan, pekerjaan, ataupun kebiasaan akan tetap bertahan, terlepas dari apakah itu sudah tidak menguntungkan mereka lagi.



Mempraktikkan penerimaan terhadap perubahan akan mengungkapkan kedalaman kebebasan yang baru, itulah yang perlu mereka sadari.



2. Cancer



Cancer selalu terikat secara emosional pada segala hal.



Keterikatan emosional yang begitu kuat, baik terhadap individu, kenangan, maupun keadaan membuat mereka sulit melepaskan.



Mereka terus berpegang pada persahabatan yang tidak berhasil, mantan kekasih, atau kenangan menyakitkan terlalu lama.



Kenyataannya, melepaskan masa lalu justru membawa kedamaian emosional bagi mereka.



3. Leo



Leo cenderung berpegang teguh pada validasi.

Jadi, mereka akan berpegang teguh pada komentar, tanggapan, atau pujian, seolah-olah hal itu menentukan nilai diri mereka.



Ketika mereka tidak menerimanya, mereka akan terpaku pada hal itu.



Padahal, mengungkapkan pendapat dari luar akan membuat Leo merasa benar-benar berdaya.



4. Virgo



Virgo itu terlalu banyak berpikir sampai-sampai tidak bisa melanjutkan hidup.



Mereka tidak melepaskan, melainkan hanya memutar ulang semuanya dalam pikiran sampai kelelahan.



Mereka terus-menerus memikirkan kesalahan kecil, momen memalukan, atau hal-hal yang belum selesai selama berminggu-minggu.

Mereka perlu sadari bahwa kebebasan dari kebisingan pikiran akan memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa.



5. Scorpio



Scorpio memendam dendam seolah itu pekerjaannya.



Mereka tidak hanya mengingat apa yang menyakiti, tapi mereka juga membawanya.



Bahkan, jika mereka mengaku sudah melupakannya, aura Scorpio masih melekat pada rasa sakit itu.



Mereka perlu belajar melepaskan, karena itu akan membebaskan mereka, meski mereka harus memilih kedamaian daripada harga diri.



6. Capricorn



Capricorn tidak akan melepaskan kendali.



Mereka membutuhkan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, bila tidak, mereka akan terpaku.



Mereka berpegang teguh pada hasil, harapan, dan kendali.



Jika mereka bisa melepaskan dan memercayai prosesnya, beban Capricorn akan segera berkurang.