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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.17 WIB

3 Weton yang Bakal Dapat Limpahan Rezeki di Akhir Tahun 2026, Hidupnya Berubah Makin Sejahtera

Weton yang diramalkan bakal dapat limpahan rezeki di akhir tahun 2026 saat hidupnya berubah makin sejahtera. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bakal dapat limpahan rezeki di akhir tahun 2026 saat hidupnya berubah makin sejahtera. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut primbon, dalam waktu dekat akan ada segelintir orang yang punya momentum terbaiknya.

Bila dijalani dan dimanfaatkan dengan baik, selama periode itu serangkaian keberkahan sangat mungkin didapatkan.

Hidup dari orang-orang ini pun tidak hanya akan meninggalkan serangkaian kesulitan, melainkan juga beranjak menuju kemakmuran.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal dapat limpahan rezeki di akhir tahun 2026 saat hidupnya berubah makin sejahtera.

1. Weton Kamis Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pon sering kali mempunyai karakter tangguh dan berkemauan kuat.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini bisa jadi momentum perubahan dalam hidup yang sedang dijalani.

Bila sebelumnya mereka banyak terjerat masalah finansial, maka mulai Oktober ini segala hal yang berkaitan dengan finansial akan bisa ditinggalkan.

Rezeki mereka dimungkinkan akan membaik melalui serangkaian pintu, asalkan kerja keras tidak pernah dihilangkan dari kebiasaan sehari-hari.

2. Weton Senin Wage

Editor: Hanny Suwindari
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