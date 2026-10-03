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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.54 WIB

3 Zodiak yang Bisa Meraih Sukses di Bulan Oktober 2026, Akhir Tahun Hidupnya Makin Terpandang

Zodiak yang diramalkan bisa meraih sukses di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun hidupnya makin terpandang. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa meraih sukses di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun hidupnya makin terpandang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bisa meraih sukses tentu jadi satu kebanggaan tersendiri dalam menjalani hidup.

Meski demikian, tidak semua pihak berkesempatan mendapatkan keberhasilan atau pencapaian dikarenakan banyaknya hal yang mempengaruhi.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan ada segelintir pihak yang beruntung berhasil mendapatkan serangkaian pencapaian.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa meraih sukses di bulan Oktober 2026 saat akhir tahun hidupnya makin terpandang.

1. Zodiak Gemini

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak gemini dikatakan akan mendapatkan keberuntungan di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, hoki akan membuat mereka bisa memperbaiki hidupnya jadi kian dihormati oleh banyak orang.

Kerja keras yang dilakukan bertemu dengan hoki sehingga keberhasilan itu hampir selalu bisa mereka raih.

Oleh karenanya, hidup yang dijalani pun jadi kian bermartabat sebab serangkaian keberhasilan itu juga membawa banyak rezeki dalam bentuk lain, termasuk kemapanan.

2. Zodiak Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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