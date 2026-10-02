4 Zodiak yang Diprediksi Mampu Menarik Kekayaan, Dompet Seolah Tidak Pernah Kosong

JawaPos.com- Sebagian orang memiliki peluang sukses secara finansial lebih besar dibandingkan dengan orang lain.

Berdasarkan sudut pandang astrologi, mereka adalah salah satu zodiak yang diyakini mampu menghasilkan uang dengan mudah.

Kekayaan seolah datang dengan sendirinya pada empat zodiak ini. Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (1/10), inilah empat zodiak berikut secara alami mampu menjadi magnet uang.

Taurus

Taurus dianggap mudah menarik uang. Mereka memahami nilai dari kerja keras. Oleh karena itu, mereka dapat berkembang saat menekuni karir ataupun hobi yang membangkitkan semangat mereka. Taurus adalah zodiak yang mampu mengubah sesuatu menjadi emas saat sudah mengetahui apa yang mereka inginkan.

Cancer

Cancer memiliki keunggulan karena mereka memahami bagaimana cara bekerja keras dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Cancer dianggap memiliki dorongan untuk meraih keberhasilan dalam karir maupun bidang akademik. Mereka belajar memahami bagaimana jaringan sosial dapat membantu meningkatkan posisi mereka.

Scorpio

Scorpio memahami bagaimana memulai sesuatu dan mengetahui pentingnya bersabar dalam mengejar tujuan. Scorpio mampu menyusun strategi dengan sangat baik. Mereka dianggap kuat dan dapat membuat mereka mampu menghadapi apapun.

Capricorn

Capricorn memiliki ambisi yang sangat kuat. Mereka melihat hambatan sebagai kesempatan untuk meraih pencapaian yang lebih besar. Capricorn mudah mempercayai visi mereka. Capricorn dianggap dapat mengalami kekayaan dan perkembangan yang lebih besar di masa-masa selanjutnya dalam menjalani hidup.