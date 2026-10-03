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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.23 WIB

Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pisces mungkin sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri hari ini. Jika suasana hati sedang kurang baik dan Anda tidak ingin bertemu banyak orang, tidak ada salahnya menikmati waktu tenang seorang diri. Pengaruh Bulan di Gemini juga membawa energi yang cukup baik bagi kondisi tubuh.

Bagi Pisces lajang, perasaan kurang diperhatikan seseorang mungkin membuat suasana hati menurun. Dalam urusan keuangan, stabilitas dan rasa aman tampaknya menjadi prioritas utama.

Sementara itu, suasana rumah dapat dibuat lebih menenangkan dengan meluangkan waktu untuk berdoa dan melakukan kegiatan yang membantu menjernihkan pikiran.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Pisces dalam berbagai aspek kehidupan.

Cinta Pisces

Pengaruh Venus membuat kehidupan asmara Pisces yang sudah memiliki pasangan terasa lebih hangat.

Anda mungkin ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasangan sekaligus menunjukkan perhatian dan kasih sayang secara lebih terbuka.

Sementara bagi Pisces yang masih lajang, ada kemungkinan muncul ketertarikan kepada seseorang berzodiak Gemini.

Jangan terburu-buru menentukan arah hubungan. Berikan waktu untuk mengenal satu sama lain dan membangun kepercayaan.

Editor: Hanny Suwindari
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