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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.21 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini membawa energi yang cukup positif dalam kehidupan pribadi, keuangan, karier, dan kesehatan.

Pengaruh Venus membuat kebersamaan dengan orang-orang terdekat terasa lebih nyaman. Meluangkan waktu bersama keluarga atau orang yang Anda sayangi dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih tenang.

Dari sisi kesehatan, Aquarius disarankan mengurangi konsumsi minuman dingin, soda, dan minuman tinggi gula. Pilihan minuman yang lebih sederhana dapat membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh.

Dalam hubungan asmara, Aquarius yang sudah memiliki pasangan mungkin merasakan sedikit kecemburuan atau rasa tidak aman. Jangan biarkan keraguan berkembang tanpa dibicarakan.

Sementara itu, kondisi keuangan terlihat cukup menjanjikan. Ada peluang untuk mengembangkan sebagian uang hasil kerja melalui investasi, tetapi setiap keputusan tetap perlu dipertimbangkan secara matang.

Yuk baca ramalan lengkap zodiak Aquarius pada hari Minggu, 4 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Aquarius

Pengaruh Venus dapat membuat Aquarius yang sudah memiliki pasangan menjadi lebih sensitif terhadap perilaku orang yang dicintai.

Rasa cemburu atau tidak aman mungkin muncul, meski belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Daripada menyimpan kecurigaan sendiri, cobalah membicarakannya dengan pasangan secara jujur dan tenang. Komunikasi terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membuat hubungan terasa lebih aman.

Editor: Hanny Suwindari
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