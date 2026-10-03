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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa perhatian pada kondisi emosional, hubungan asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Pengaruh Bulan di Gemini mungkin membuat Libra merasa sedikit kesepian. Namun, perubahan positif pada kondisi kulit dan kesehatan secara umum dapat membantu meningkatkan suasana hati.

Jika sedang merasa kurang bersemangat, cobalah memberikan waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu terlalu keras dalam menilai diri sendiri. Menghargai pencapaian kecil juga dapat membantu menjaga pikiran tetap positif.

Dalam urusan asmara, Libra yang masih lajang berpeluang melakukan percakapan mendalam dengan seseorang berzodiak Cancer.

Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, mencoba aktivitas baru bersama dapat membantu menghilangkan kejenuhan.

Kondisi keuangan Libra juga terlihat cukup stabil. Karena itu, tidak perlu terlalu mencemaskan persoalan finansial selama pengelolaan uang tetap dilakukan secara bijaksana.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Libra pada hari Minggu, 4 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Libra

Pengaruh Venus membawa warna menarik dalam kehidupan asmara Libra. Bagi yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang berzodiak Cancer mungkin semakin terasa. Percakapan yang mendalam dapat menjadi awal munculnya kedekatan baru.

Editor: Hanny Suwindari
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