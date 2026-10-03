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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.18 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Transit Bulan melalui Cancer menunjukkan bahwa terlalu menjauh dari keluarga atau teman mungkin bukan pilihan terbaik.

Luangkan waktu untuk berkumpul atau sekadar berbicara dengan orang-orang yang memiliki arti penting dalam hidup Anda.

Selain hubungan sosial, Capricorn juga perlu memperhatikan pola makan. Kebiasaan mengonsumsi makanan secara sembarangan dapat memengaruhi kondisi tubuh dan energi sepanjang hari.

Bagi Capricorn yang masih lajang, perasaan terhadap seseorang yang istimewa mungkin mulai tumbuh.

Sementara dalam pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, berbagai gagasan baru berpotensi muncul dan memberikan inspirasi untuk menyelesaikan tugas.

Melakukan aktivitas sederhana bersama hewan peliharaan, seperti memberi makan atau minum, juga dapat menjadi cara untuk menenangkan pikiran.

Yuk simak ramalan zodiak Capricorn seputar cinta, keuangan, karier, dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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