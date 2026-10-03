6 Zodiak yang Suka Hangout Bersama Teman, Selalu Membutuhkan Kehadiran Orang Lain Disekitarnya

JawaPos.com - Enam zodiak ini selalu membutuhkan kehadiran orang-orang lain disekitarnya.

Mereka membutuhkan perhatian dan teman untuk diajak berbicara.

Saat berada dalam suasana hening tanpa kehadiran orang lain, mereka mudah merasa bosan sehingga waktu pun rasanya berjalan sangat lama.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (2/10) berikut empat zodiak yang tidak suka hidup sendiri.

Aries

Aries tidak tahan saat mereka sendirian. Mereka membutuhkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Aries perlu belajar memberikan self love pada diri sendiri. Dengan demikian, kehadiran orang lain dapat memperkaya kebahagiaan yang sudah mereka miliki.

Taurus

Taurus sering merasa membutuhkan orang lain. Mereka perlu memahami bahwa nilai dari mereka tidak ditentukan oleh sebanyak apa hal yang dapat dilakukan. Taurus dapat merasa lebih tenang dan aman saat sedang sendirian tanpa bergantung pada pengaruh luar.

Gemini

Gemini ingin selalu memiliki sosok yang bisa menemani berbagai aktivitasnya. saat sedang sendirian, gemini disarankan untuk menjadikan sisi lain dari kepribadiannya sebagai teman berdiskusi. Gemini dapat mengurangi ketidaksukaan mereka terhadap diri sendiri.

Cancer