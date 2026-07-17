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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.47 WIB

Hunting Tempat Hangout Baru di Jakarta: Ada Coffee Shop Estetik untuk Nugas Seharian Sampai Kuliner Ayam Goreng Basah yang Lagi Viral

Ilustrasi ayam goreng basah/YouTube @estelleinaday - Image

Ilustrasi ayam goreng basah/YouTube @estelleinaday

JawaPos.com - Jakarta seolah tidak pernah kehabisan tempat baru yang menarik untuk dikunjungi.

Mulai dari restoran sampai coffee shop, Jakarta terus menghadirkan destinasi kuliner dengan beragam menu yang menggugah selera.

Tidak hanya menyajikan berbagai hidangan yang lezat, tempat-tempat hangout baru di Jakarta ini juga menarik dikunjungi karena menawarkan konsep baru yang  estetik, creative, dan nyaman.

Desain interior yang menarik serta suasana yang mendukung membuatnya cocok dijadikan tempat bersama teman, WFC, mengerjakan tugas, atau sekadar menikmati waktu me time.

Bagi anda yang suka berburu spot foto instagramable, deretan tempat berikut ini juga menawarkan sudut-sudut estetik yang kekinian.

Dikutip dari kanal YouTube @estelleinaday berikut delapan tempat hangout baru di Jakarta yang wajib anda kunjungi sekarang juga. 

Kafe bakmi berada di Jl. Ciranjang No. 9 Jakarta. Tempat makan ini menyajikan bakmi daging bebek dengan resep rasa yang otentik. Pilihan menunya juga cukup beragam seperti mie komplit, mie polos, mie tim ba wang, sampai aneka varian nasi lemak. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari Rp 29.000-an saja. Selain menu utama, anda juga dapat memesan ala carte seperti pangsit goreng, bebek asap. Bakso goreng, onsen egg, bakso ikan, ayam goreng rempah. Sampai roti panggang kaya. Kafe bakmi mengusung konsep ala kopitiam modern dengan area yang luas dan banyak pilihan tempat duduk . 

Ecaps berlokasi di Jl. Kemang Raya No. 81a. Ecaps mengusung gaya  arsitektur dan interior bergaya  artsy-modern yang dipadukan dengan creative concept spot yang membuat ruangannya terasa lebih hidup dan nyaman. Terdapat ruangan indoor dan outdoor dengan taman-taman kecil yang cantik. Menu yang wajib anda pesan saat berkunjung ke sini antara lain iced black plot twist, iced black first gear, dan saltbread lemon charcoal. Suasana yang menenangkan, kreatif,  dan nyaman, membuat anda dapat nugas dengan produktif di sini. 

Usual adalah coffee shop yang terletak di Jl. Puri Mutiara Raya No.2 4, Cipete Selatan

Editor: Novia Tri Astuti
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