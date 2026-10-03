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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.31 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi perlu menghadapi Sabtu (3/10) dengan lebih lapang dada. Hari ini mungkin tidak membawa banyak keuntungan dan sejumlah kekecewaan berpotensi muncul dalam perjalanan Anda.

Tekanan pekerjaan, hubungan dengan pasangan, hingga kondisi keuangan juga perlu mendapat perhatian lebih. Perencanaan yang matang dan sikap fleksibel dapat membantu Pisces mengurangi berbagai hambatan yang muncul sepanjang hari. Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Sabtu (3/10), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Hari ini tampaknya tidak memberikan banyak keuntungan bagi Pisces. Anda mungkin menghadapi beberapa situasi yang tidak sesuai dengan harapan dan berujung pada kekecewaan. Cobalah menerima keadaan tersebut dengan lapang dada.

Cinta Pisces

Pisces mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan tetap harmonis dengan pasangan. Perbedaan pandangan atau cara menyikapi suatu persoalan dapat membuat komunikasi terasa kurang nyaman.

Cobalah bersikap lebih fleksibel dan gunakan kata-kata yang baik ketika berbicara dengan pasangan. Cari tahu apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan pasangan agar Anda dapat memberikan respons yang lebih tepat.

Karier Pisces

Tekanan pekerjaan tambahan berpotensi membuat Pisces merasa kewalahan. Beban tersebut juga dapat menimbulkan kekhawatiran jika tidak segera ditangani secara teratur.

Editor: Diar Candra
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