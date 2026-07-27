Cara Baru Para Pecinta Kucing saat Hangout Bareng Temang Sefrekuensi

JawaPos.com – Para pecinta kucing memang punya cara tersendiri untuk menikmati waktu ‘me time’ teman-teman sefrekuensi. Seperti bersepeda bersama untuk memberi makan kucing jalanan hingga menikmati menu makanan ‘berbau’ anabul.

Kegiatan seru pada pecinta kucing ini terlihat dalam kolaboraso Me-O Indonesia dengan destinasi kuliner SUGU Collective. Diungkapkan Dwi Mayasari, Brand Manager Me-O Indonesia, kolaborasi dengan SUGU merupakan salah satu cara menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna, di mana ketika seseorang menikmati waktu bersama keluarga atau teman tapi tetap bisa menunjukkan kedekatannya dengan kucing.

“Kami melihat bahwa hubungan antara pemilik dan hewan peliharaan semakin erat. Kucing bukan lagi sekadar peliharaan, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga,” ujar Dwi baru-baru ini.

Kolaborasi ini menghadirkan pengalaman yang dekat dengan keseharian para pecinta kucing. Salah satu daya tariknya adalah kehadiran cookies berbentuk kucing yang menjadi bagian dari pengalaman bersantap di SUGU Collective.

Selama periode berlangsung, pelanggan yang membeli menu kolaborasi juga akan mendapatkan produk makanan kucing secara gratis. Dengan kata lain, pecinta kucing bisa menikmati makanan yang memiliki kedekatan emosional dengan kucing.

Kolaborasi lintas industri seperti ini menjadi gambaran bagaimana tren hangout kini semakin berkembang. Aktivitas hangout tidak lagi sekadar soal menikmati makanan atau suasana, tetapi juga menghadirkan cerita dan pengalaman yang terasa lebih personal.

Apalagi, kata Dwi, saat ini muncul kesadaran baru di kalangan pecinta kucing kalau momen menyenangkan di luar rumah tetap bisa diiringi dengan perhatian terhadap hewan. Misalnya seperti memberi makan kucing bersama. Berkeliling naik sepeda lalu memberi makanan kucing liar.

Tak hanya berlangsung di lokasi, kolaborasi tersebut juga diperkuat melalui berbagai aktivitas digital yang mengajak pengunjung membagikan momen kebersamaan mereka saat menikmati suasana di SUGU Collective.