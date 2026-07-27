Cara Baru Para Pecinta Kucing saat Hangout Bareng Temang Sefrekuensi

Ilustrasi memberi makan kucing. (ist)
JawaPos.com – Para pecinta kucing memang punya cara tersendiri untuk menikmati waktu ‘me time’ teman-teman sefrekuensi. Seperti bersepeda bersama untuk memberi makan kucing jalanan hingga menikmati menu makanan ‘berbau’ anabul.
Kegiatan seru pada pecinta kucing ini terlihat dalam kolaboraso Me-O Indonesia dengan destinasi kuliner SUGU Collective. Diungkapkan Dwi Mayasari, Brand Manager Me-O Indonesia, kolaborasi dengan SUGU merupakan salah satu cara menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna, di mana ketika seseorang menikmati waktu bersama keluarga atau teman tapi tetap bisa menunjukkan kedekatannya dengan kucing.
“Kami melihat bahwa hubungan antara pemilik dan hewan peliharaan semakin erat. Kucing bukan lagi sekadar peliharaan, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga,” ujar Dwi baru-baru ini.
Baca Juga:7 Pikiran Remeh Orang Tua yang Dapat Mengganggu Kehidupan Anak-anak yang Sudah Dewasa Menurut Psikologi
Kolaborasi ini menghadirkan pengalaman yang dekat dengan keseharian para pecinta kucing. Salah satu daya tariknya adalah kehadiran cookies berbentuk kucing yang menjadi bagian dari pengalaman bersantap di SUGU Collective.
Selama periode berlangsung, pelanggan yang membeli menu kolaborasi juga akan mendapatkan produk makanan kucing secara gratis. Dengan kata lain, pecinta kucing bisa menikmati makanan yang memiliki kedekatan emosional dengan kucing.
Kolaborasi lintas industri seperti ini menjadi gambaran bagaimana tren hangout kini semakin berkembang. Aktivitas hangout tidak lagi sekadar soal menikmati makanan atau suasana, tetapi juga menghadirkan cerita dan pengalaman yang terasa lebih personal.
Apalagi, kata Dwi, saat ini muncul kesadaran baru di kalangan pecinta kucing kalau momen menyenangkan di luar rumah tetap bisa diiringi dengan perhatian terhadap hewan. Misalnya seperti memberi makan kucing bersama. Berkeliling naik sepeda lalu memberi makanan kucing liar.
Tak hanya berlangsung di lokasi, kolaborasi tersebut juga diperkuat melalui berbagai aktivitas digital yang mengajak pengunjung membagikan momen kebersamaan mereka saat menikmati suasana di SUGU Collective.
“Cara ini diharapkan mampu membangun komunitas pecinta kucing yang semakin aktif berbagi pengalaman di media sosial,” sambungnya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi