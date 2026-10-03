4 Zodiak Ini Hidup untuk Travelling, Tidak Pernah Kehabisan Energi untuk Bertualang

JawaPos.com - Travelling sangat baik untuk mental health. Kegiatan meninggalkan rutinitas dan mencoba pengalaman baru memberikan banyak manfaat.

Travelling dapat membuka mata terhadap cara hidup yang berbeda,sekaligus memperluas pandangan anda terhadap dunia.

Saat bepergian, anda mulai membuka diri terhadap berbagai pengalaman, budaya, tradsi, dan orang baru.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (2/10) berikut zodiak yang diketahui gemar pergergian dan travelling.

Sagittarius

Sagittarius menjadikan travelling sebagai bagian paling penting di dalam hidupnya. Bagi sagittarius, travelling menjadi cara untuk melepaskan stres dan membantu mereka melihat berbagai hal dari perspektif yang berbeda. Mereka lebih suka mengikuti kemana angin membawa travelling daripada membuat rencana yang terperinci.

Aries

Aries termasuk traveler yang aktif dan cenderung lebih suka bepergian sendiri karena tidak ingin memperlambat langkahnya dengan orang lain. Aries senang menjelajah tempat-tempat hidden gem yang tidak terlalu ramai.

Capricorn

Capricorn merasa bersemangat dengan agenda travelling. Mereka mungkin memilih menikmati berbagai objek wisata di berbagai tempat. Mereka juga akan berusaha memastikan semuanya terlaksana secara sempurna.

Aquarius

Aquarius memiliki kepedulian sosial yang kuat sehingga cenderung memilih destinasi yang memungkinkan mereka memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.