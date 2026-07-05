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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 5 Juli 2026 | 20.23 WIB

8 Tips Solo Traveling untuk Perempuan: Berani Jalan Sendiri, Banyak Pengalaman!

ILUSTRASI. Solo travelling - Image

ILUSTRASI. Solo travelling

JawaPos.com – Solo traveling kini menjadi pilihan banyak perempuan yang ingin merayakan kebebasan sekaligus mencari pengalaman baru.

Bepergian sendiri tak perlu ditakuti; justru perjalanan mandiri sering membuka kesempatan bertemu orang baru, belajar tentang diri, dan menciptakan kenangan tak terlupakan.

Dengan persiapan matang dan beberapa kiat praktis, perempuan bisa menjelajah tempat baru dengan lebih percaya diri dan aman tanpa harus bergantung orang lain.

Dilansir dari geediting.com, ada delapan tips solo traveling untuk perempuan yang layak dicoba.

1. Percayai insting tips

Insting merupakan sistem peringatan dini yang sangat berharga ketika bepergian sendirian ke tempat asing.

Kemampuan naluri dalam mendeteksi situasi yang tidak aman atau mencurigakan sering kali lebih akurat daripada analisis rasional yang terburu-buru.

Perempuan memiliki intuisi alami yang kuat dalam membaca situasi dan orang di sekitar mereka.

Ketika perasaan tidak nyaman muncul terhadap seseorang atau situasi tertentu, sebaiknya segera mengambil tindakan pencegahan.

Prinsip kehati-hatian selalu lebih baik daripada menyesal kemudian karena mengabaikan sinyal bahaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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