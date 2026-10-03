4 Zodiak yang Suka Travelling ke Alam, Merasa Lebih Nyaman Jauh dari Hiruk Pikuk Kota

JawaPos.com - Kehidupan perkotaan, teknologi modern, serta hiruk pikuk manusia membuat beberapa orang merasa bosan.

Kondisi tersebut sering menciptakan perasaan stres dan keterasingan yang sebenarnya tidak ditemukan saat anda berada di tengah alam.

Berikut empat zodiak yang suka travelling ke alam. Menurut informasi dari laman /collective.world yang dikutip pada (2/10), mereka memiliki kebutuhan paling besar untuk meninggalkan kehidupan modern dan memilih kembali untuk menikmati keindahan alam.

Aquarius

Aquarius justru merasa paling nyaman saat berada jauh dari rumah. Di tengah alam, mereka merasakan kondisi udara yang bersih, tanah yang subur, dan air yang jernih. Mereka dapat kembali terhubung dengan sisi diri mereka yang terasa begitu asing di tengah pemukiman padat perkotaan.

Taurus

Taurus lebih memilih mendengarkan suara alam yang tenang dan abadi dibandingkan memasang earphone untuk menghindari kebisingan.

Taurus memahami bahwa sebanyak apa kemudahan yang ditawarkan kehidupan perkotaan, jiwa manusia akan tetap merasa kekurangan jika tidak kembali terhubung dengan alam.

Libra

Sebanyak apapun interaksi libra dengan manusia, tidak ada yang mampu menenangkan libra saat mereka menikmati keindahan alam. Mereka merasa sangat nyaman saat mengetahui bahwa menjauh dari keramaian selalu tersedia di alam.

Sagittarius