4 Zodiak yang Hobi Travelling, Kerap Diketahui Pergi Healing Supaya Kepala Tidak Pusing

Ilustrasi solo travelling/Magnific

JawaPos.com- Tidak semua orang mampu beradaptasi atau memikirkan kepentingan semua orang saat sedang travelling.

Namun, beberapa zodiak berikut dikenal sebagai rekan travelling yang ideal. Mereka memiliki sifat yang pengertian, suka berpetualang, dan mampu menciptakan suasana nyaman selama perjalanan berlangsung.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip dari (07/08) berikut zodiak-zodiak yang dikenal hobi travelling.

Gemini

Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah beradaptasi. Bahkan saat berjalan santai di kota yang baru, mereka merasakan petualangan yang seru. Mereka senang untuk mengenali budaya yang berbeda dan selalu antusias mencoba hal-hal baru. Kepribadian mereka yang penuh energi membuat perjalanan bersama gemini tidak pernah terasa membosankan.

Libra

Libra sangat pandai menyusun rencana perjalanan yang menyenangkan sekaligus menarik secara visual. Mereka juga mampu menyeimbangkan waktu untuk bersantai dan menikmati berbagai aktivitas, sehingga semua orang merasa nyaman. Libra selalu menjadi teman perjalanan yang menyenangkan berkat sifat yang santai.

Sagittarius

Sagittarius hampir selalu menjadi zodiak pertama yang suka travelling. Sagittarius selalu bersemangat menjelajahi tempat-tempat baru, mencicipi makanan unik, sampai bertemu orang baru yang menarik. Jika anda sedang mencari teman yang selalu siap berangkat kapan saja untuk travelling tanpa berpikir, maka sagittarius adalah jawaban yang tepat.

Pisces