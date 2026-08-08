4 Zodiak yang Hobi Travelling, Kerap Diketahui Pergi Healing Supaya Kepala Tidak Pusing

JawaPos.com- Tidak semua orang mampu beradaptasi atau memikirkan kepentingan semua orang saat sedang travelling.
Namun, beberapa zodiak berikut dikenal sebagai rekan travelling yang ideal. Mereka memiliki sifat yang pengertian, suka berpetualang, dan mampu menciptakan suasana nyaman selama perjalanan berlangsung.
Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip dari (07/08) berikut zodiak-zodiak yang dikenal hobi travelling.
Gemini
Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah beradaptasi. Bahkan saat berjalan santai di kota yang baru, mereka merasakan petualangan yang seru. Mereka senang untuk mengenali budaya yang berbeda dan selalu antusias mencoba hal-hal baru. Kepribadian mereka yang penuh energi membuat perjalanan bersama gemini tidak pernah terasa membosankan.
Libra
Libra sangat pandai menyusun rencana perjalanan yang menyenangkan sekaligus menarik secara visual. Mereka juga mampu menyeimbangkan waktu untuk bersantai dan menikmati berbagai aktivitas, sehingga semua orang merasa nyaman. Libra selalu menjadi teman perjalanan yang menyenangkan berkat sifat yang santai.
Sagittarius
Sagittarius hampir selalu menjadi zodiak pertama yang suka travelling. Sagittarius selalu bersemangat menjelajahi tempat-tempat baru, mencicipi makanan unik, sampai bertemu orang baru yang menarik. Jika anda sedang mencari teman yang selalu siap berangkat kapan saja untuk travelling tanpa berpikir, maka sagittarius adalah jawaban yang tepat.
Pisces
Pisces menjadi teman travelling yang penuh perhatian. Mereka selalu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan anda. Pisces akan memastikan semua orang menikmati perjalanan dengan suasana hati yang nyaman.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan