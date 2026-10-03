4 Zodiak yang Betah Menyendiri, Me Time Jadi Cara Ampuh Mengisi Ulang Energi

JawaPos.com - Lima zodiak berikut ini biasanya lebih suka menyendiri.

Mereka selalu menikmati waktu me time. Menurut sudut pandang astrologi, sikap mereka ini dilakukan untuk melepas penat dan memproses pikiran mereka.

Meski terkadang banyak orang yang menganggap mereka sebagai sosok yang menjaga jarak, namun sebenarnya mereka hanya menginginkan ketenangan untuk kembali mengisi ulang energinya.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango. Yang dikutip pada (2/10) empat zodiak berikut memilih me time sebagai cara ampuh mereka untuk mengisi ulang energinya.

Scorpio

Scorpio lebih suka dibiarkan sendiri sepanjang waktu. Jika belum siap membuka diri, scorpio merasa orang lain sebaiknya memberinya ruang. Meski terdengar sinis, scorpio akan berusaha melindungi ketenangan batinnya dengan berbagai cara.

Virgo

Virgo Sangat menikmati saat mereka diberi ruang untuk sendiri. Virgo cenderung lebih mudah frustasi saat harus mengambil keputusan secara terburu-buru. Hal itu membuat virgo merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, virgo lebih memilih menghabiskan waktunya untuk me time sendirian.

Capricorn

Capricorn justru merasa nyaman saat harus menyendiri. Mereka mungkin dianggap dingin, namun emosi orang lain terkadang justru membuat rumit berbagai urusan yang sedang dijalani capricorn. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan dan tanggung jawabnya sendiri. Bahkan sebagian besar hal yang mereka kerjakan tidak pernah melibatkan orang lain.

Aquarius