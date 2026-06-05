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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 5 Juni 2026 | 18.10 WIB

4 Zodiak yang Lebih Sering Me Time, Menyisihkan Waktu untuk Mengenal Diri Sendiri Lebih Jauh

Ilustrasi me time/freepik - Image

Ilustrasi me time/freepik

JawaPos.com - Terkadang kita perlu menyendiri untuk bisa lebih memahami diri.

Jika anda termasuk ke dalam salah satu zodiak di bawah ini, maka ada baiknya untuk me time dan mengambil jeda dari rutinitas sehari-hari.

Temukan jati diri anda di dalam kesendirian. Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini perlu mengambil jarak sejenak untuk bisa kembali menemukan dirinya sendiri.

Aries perlu menunjukkan sikap positif meskipun sebenarnya sedang lelah. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Gunakan kesempatan itu untuk mengisi ulang energi dan menemukan hal-hal baru, tanpa memikirkan penilaian dari orang lain. 

Cancer terkadang terlalu bergantung pada pendapat orang lain. Anda adalah pribadi yang kuat dan sudah waktunya untuk menjalani semuanya sendiri agar bisa kembali menemukan kemandirian.

Virgo sering memiliki banyak pekerjaan dan target yang harus diselesaikan. Tidak ada salahnya menikmati hidup seorang diri untuk sementara waktu.fokuskan pada apa yang ingin anda capai. Urusan percintaan bisa menunggu.

Aquarius didorong untuk bisa lebih bersosialisasi dan mencoba hal-hal baru. Jika kebahagiaan anda datang dari menghabiskan waktu di rumah sambil menekuni hobi, maka tidak ada yang lebih memahami kebutuhan anda sendiri selain diri anda.

Editor: Hanny Suwindari
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