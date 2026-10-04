Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Siti Wardatul Jannah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 22.58 WIB

Me Time Bisa Bantu Jaga Kesehatan Mental, Ini Manfaat yang Diperoleh

Ilustrasi seseorang yang sedang meluangkan waktu untuk diri sendiri (foto: Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang meluangkan waktu untuk diri sendiri (foto: Magnific)

JawaPos.com - Jangan tunggu sampai tubuh dan pikiran benar-benar kelelahan. Di tengah rutinitas yang tak ada habisnya, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time ternyata memiliki sejumlah manfaat, mulai dari membantu mengurangi stres hingga meningkatkan kualitas tidur.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang dikenal dengan istilah me time.

Waktu tersebut dapat diisi dengan berbagai kegiatan atau hal yang disukai sehingga membuat seseorang merasa lebih rileks dan nyaman tanpa adanya tuntutan dari orang lain.

Meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab atau menjadi tidak produktif.

Justru, jeda dari kesibukan dapat memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat sebelum kembali menjalani berbagai aktivitas.

Melansir dari laman Alodokter dan Hellosehat, Minggu (4/10), me time dapat memberikan sejumlah manfaat, terutama dalam membantu menjaga kesehatan mental. Berikut sejumlah manfaat yang dapat diperoleh.

1. Membantu Mengurangi Stres

Kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat seseorang merasa tertekan. Kondisi tersebut bisa membuat pikiran semakin lelah jika tidak diselingi waktu untuk beristirahat.

Me time memungkinkan seseorang berhenti sejenak dari rutinitas dan melakukan hal yang disukai. Aktivitas tersebut dapat membuat tubuh dan pikiran lebih rileks sehingga stres yang dirasakan bisa berkurang.

2. Membantu Menjaga Suasana Hati

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Betah Menyendiri, Me Time Jadi Cara Ampuh Mengisi Ulang Energi - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Betah Menyendiri, Me Time Jadi Cara Ampuh Mengisi Ulang Energi

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.24 WIB

8 Hobi yang Bikin Introvert Bahagia saat Me Time Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hobi yang Bikin Introvert Bahagia saat Me Time Menurut Psikologi

Rabu, 8 Juli 2026 | 15.47 WIB

4 Zodiak yang Lebih Sering Me Time, Menyisihkan Waktu untuk Mengenal Diri Sendiri Lebih Jauh - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Lebih Sering Me Time, Menyisihkan Waktu untuk Mengenal Diri Sendiri Lebih Jauh

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore