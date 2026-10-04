Me Time Bisa Bantu Jaga Kesehatan Mental, Ini Manfaat yang Diperoleh

Ilustrasi seseorang yang sedang meluangkan waktu untuk diri sendiri (foto: Magnific)
JawaPos.com - Jangan tunggu sampai tubuh dan pikiran benar-benar kelelahan. Di tengah rutinitas yang tak ada habisnya, meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time ternyata memiliki sejumlah manfaat, mulai dari membantu mengurangi stres hingga meningkatkan kualitas tidur.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang dikenal dengan istilah me time.
Waktu tersebut dapat diisi dengan berbagai kegiatan atau hal yang disukai sehingga membuat seseorang merasa lebih rileks dan nyaman tanpa adanya tuntutan dari orang lain.
Meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab atau menjadi tidak produktif.
Justru, jeda dari kesibukan dapat memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat sebelum kembali menjalani berbagai aktivitas.
Melansir dari laman Alodokter dan Hellosehat, Minggu (4/10), me time dapat memberikan sejumlah manfaat, terutama dalam membantu menjaga kesehatan mental. Berikut sejumlah manfaat yang dapat diperoleh.
1. Membantu Mengurangi Stres
Kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat seseorang merasa tertekan. Kondisi tersebut bisa membuat pikiran semakin lelah jika tidak diselingi waktu untuk beristirahat.
Me time memungkinkan seseorang berhenti sejenak dari rutinitas dan melakukan hal yang disukai. Aktivitas tersebut dapat membuat tubuh dan pikiran lebih rileks sehingga stres yang dirasakan bisa berkurang.
2. Membantu Menjaga Suasana Hati
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