8 Hobi yang Bikin Introvert Bahagia saat Me Time Menurut Psikologi

JawaPos.com – Introvert mendapatkan energi terbaiknya bukan dari keramaian, melainkan dari waktu yang dihabiskan sendirian dalam ketenangan.

Psikologi menjelaskan bahwa kebutuhan me time bagi introvert adalah cara alami memulihkan kondisi mental dan emosional mereka.

Hobi yang dilakukan dalam kesendirian sering menjadi sumber kebahagiaan terdalam bagi mereka yang membutuhkan ruang untuk diri sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (8/6), berikut delapan hobi yang biasanya membuat orang-orang yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energinya merasa benar-benar bahagia.

1. Menulis jurnal

Menulis jurnal memaksa seseorang untuk duduk dan benar-benar merenungkan apa yang sedang dirasakan secara mendalam.

Proses ini sering memunculkan ide dan pemahaman baru yang tidak akan muncul tanpa refleksi yang sungguh-sungguh.

Setelah emosi diproses melalui tulisan, seseorang bisa kembali ke dunia luar dengan energi yang jauh lebih segar.

2. Berolahraga sendirian