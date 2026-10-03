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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.22 WIB

4 Zodiak yang Ahli Menemukan Objek Wisata Hidden Gem, Liburan Selalu Cari Pengalaman Baru

Ilustrasi wisata hidden gem/Magnific - Image

Ilustrasi wisata hidden gem/Magnific

JawaPos.com - Beberapa orang secara alami mampu menemukan hidden gem dalam berbagai bentuk.

Dari sudut pandang astrologi, mereka memiliki rasa ingin tahu serta kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sosial.

Karakter tersebut yang membuat mereka dikenal mampu menemukan lokasi hidden gem yang tidak biasa.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (2/10) empat zodiak berikut diketahui kerap menemukan objek wisata hidden gem

Taurus sangat memperhatikan kualitas dan keindahan. Mereka cukup peka dalam melihat sesuatu yang unik. Taurus kerap berkunjung ke pasar lokal, toko barang bekas, sampai butik yang menawarkan produk kerajinan terbaik.

Gemini tidak ragu berkunjung ke tempat-tempat hidden gem. Gemini juga jarang melewatkan tempat-tempat yang sedang tren karena terus mencari pengalaman baru yang menarik.sifat mereka yang fleksibel membantu gemini dalam menemukan tren unik di berbagai tempat.

Cancer sering menemukan tempat yang menarik di lokasi hidden gem yang jarang diketahui. Sifat mereka yang penuh perhatian membuat cancer mampu membangun koneksi dengan lingkungan sehingga mereka dapat menemukan hal-hal menarik yang mungkin dilewatkan oleh orang lain.

Scorpio ahli menemukan sesuatu yang menarik di tempat-tempat yang tidak biasa. Rasa penasaran mereka mendorong scorpio untuk terus mengeksplorasi kehidupan. Sampai akhirnya, mereka menemukan tempat wisata hidden gem.

Editor: Hanny Suwindari
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