Street Food Hidden Gem Sekitar Bandara Juanda, Ada Mie Pangsit Viral dengan Porsi Jumbo

JawaPos.Com - Kulineran hidden gem kali ini mengajak anda menjelajahi beberapa makanan lezat di sekitar Bandara Internasional Juanda.

Bandara Juanda berada di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Bandara ini menjadi salah satu pintu utama bagi perjalanan menuju Surabaya dan berbagai wilayah di Jawa Timur.

Tidak hanya aksesnya yang strategis, kawasan di sekitar Bandara Juanda juga memiliki beberapa tempat makan yang cocok dijadikan first stop untuk mengisi perut setelah penerbangan jauh ke Bandara Juanda.

Beberapa menu di sini memiliki cita rasa otentik dan juga masakan khas Jawa Timur. Mulai dari bubur ayam Bandung, mie ayam Jakarta, sampai tahu campur khas Surabaya.

Jika anda sedang mencari tempat makan enak yang dekat dengan bandara Juanda, berikut beberapa rekomendasi dari kanal YouTube @iansuhendra street food hidden gem di sekitar Bandara Juanda yang bisa anda kunjungi.

Bubur Ayam Bandung Pajajaran

Bubur ayam ini sudah dikenal legendaris di kawasan Juanda. Lokasinya berada di depan gerbang perumahan Griya Sedati. Tepatnya di Jl. Raya Pabean No.75, Payan, Pabean, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Tempat ini menyajikan bubur ayam khas Bandung,dengan tekstur bubur yang kental. Seporsi bubur ayam disajikan lengkap dengan cakwe, kacang kedelai, daun seledri, ayam suwir, telur rebus, dan bawang goreng. Jika makan di tempat, anda bisa menambah kerupuk sepuasnya. Tempatnya nyaman, menggunakan AC dengan tempat duduk yang banyak.

Mie Karisma

Di Surabaya, anda dapat menemukan mie ayam pangsit ala Jakarta yang cukup populer di daerah Sedati. Alamatnya berada di Jl. Raya Sedati Gede, Bono, Sedati Gede, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Mie ayam jakarta menyajikan menu mie dengan daging cincang yang seperti Abon. selain mie pangsit, di sini anda dapat memesan mie yamin manis, mie yamin pedas, mie yamin pedas gurih, dan mie pangsit chili oil. Seporsi mie ayam karisma terdiri dari mie, pangsit goreng, pangsit rebus, pangsit rebus, serta kuah kaldu.

Tahu Campur Cak Heru