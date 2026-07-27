3 Rekomendasi Tempat Makan Siang Hidden Gem di Surabaya: Enak, Nyaman, Tenang, Tanpa Antri karena Belum Banyak Diketahui

Ilustrasi warung nasi bebek di Surabaya/YouTube @exploraytion
JawaPos.com - Mencari tempat makan siang di Surabaya, terkadang menjadi tantangan tersendiri.
Banyak tempat makan legendaris yang selalu dipenuhi pengunjung, terutama saat jam makan siang. Suasana yang ramai dan antrian yang panjang kerap menjadi alasan, pengalaman bersantap terasa kurang nyaman.
Padahal, anda mungkin sedang ingin menikmati beragam kuliner khas Surabaya dengan suasana yang jauh lebih tenang.
Tidak perlu khawatir, karena masih ada sejumlah tempat makan hidden gem yang menawarkan cita rasa lezat,meskipun belum banyak diketahui banyak orang.
Meski beberapa diantaranya berada di dalam gang atau lokasi yang sedikit tersembunyi, tempat-tempat makan ini justru memberikan suasana yang lebih santai.
Oleh karena itu, rekomendasi berikut bisa menjadi pilihan saat tempat makan langganan anda sedang dipadati pengunjung,
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @exploraytion berikut rekomendasi tempat makan hidden gem di Surabaya yang cocok sebagai tempat makan siang dengan hidangan lezat, dalam suasana yang nyaman dan lebih tenang.
Rawon Pecel Lawas Bu Mila
Rekomendasi tempat makan siang hidden gem yang pertama adalah warung rawon pecel lawasn Bu Mila yang berlokasi di Jl. Dukuh Kupang XVIII St. No. 22.
Tempat makan ini sudah mulai buka pukul 07.00-21.30. Menu andalannya adalah Nasi Rawon yang dibanderol dengan harga Rp 20.000.
Seporsinya terdiri dari nasi hangat, potongan daging sapi, kuah rawon, tauge, sambal, dan kerupuk putih. Nasi rawon ini semakin nikmat saat disantap bersama dengan tempe goreng dan telur asin.
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