Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 27 Juli 2026 | 22.38 WIB

3 Rekomendasi Tempat Makan Siang Hidden Gem di Surabaya: Enak, Nyaman, Tenang, Tanpa Antri karena Belum Banyak Diketahui

Ilustrasi warung nasi bebek di Surabaya/YouTube @exploraytion - Image

Ilustrasi warung nasi bebek di Surabaya/YouTube @exploraytion

JawaPos.com - Mencari tempat makan siang di Surabaya, terkadang menjadi tantangan tersendiri.

Banyak tempat makan legendaris yang selalu dipenuhi pengunjung, terutama saat jam makan siang. Suasana yang ramai dan antrian yang panjang kerap menjadi alasan, pengalaman bersantap terasa kurang nyaman. 

Padahal, anda mungkin sedang ingin menikmati beragam kuliner khas Surabaya dengan suasana yang jauh lebih tenang.

Tidak perlu khawatir, karena masih ada sejumlah tempat makan hidden gem yang menawarkan cita rasa lezat,meskipun belum banyak diketahui banyak orang.

Meski beberapa diantaranya berada di dalam gang atau lokasi yang sedikit tersembunyi, tempat-tempat makan ini justru memberikan suasana yang lebih santai.

Oleh karena itu, rekomendasi berikut bisa menjadi pilihan saat tempat makan langganan anda sedang dipadati pengunjung,

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @exploraytion  berikut rekomendasi tempat makan hidden gem di Surabaya yang cocok sebagai tempat makan siang dengan hidangan lezat, dalam suasana yang nyaman dan lebih tenang.

Rekomendasi tempat makan siang hidden gem yang pertama adalah warung rawon pecel lawasn Bu Mila yang berlokasi di Jl. Dukuh Kupang XVIII St. No. 22.

Tempat makan ini sudah mulai buka pukul 07.00-21.30. Menu andalannya adalah Nasi Rawon yang dibanderol dengan harga Rp 20.000.

Seporsinya terdiri dari nasi hangat, potongan daging sapi, kuah rawon, tauge, sambal, dan kerupuk putih. Nasi rawon ini semakin nikmat saat disantap bersama dengan tempe goreng dan telur asin. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kala Anak Nasabah PNM Mekaar Berkata “Orang Tua Saya Berjuang di Sawah, Saya Berjuang di Sekolah”  - Image
Ekonomi

Kala Anak Nasabah PNM Mekaar Berkata “Orang Tua Saya Berjuang di Sawah, Saya Berjuang di Sekolah” 

Kamis, 23 Juli 2026 | 13.15 WIB

Airlangga Sebut Industri Sawit Berkontribusi 3,5 Persen Terhadap PDB Indonesia - Image
Ekonomi

Airlangga Sebut Industri Sawit Berkontribusi 3,5 Persen Terhadap PDB Indonesia

Rabu, 22 Juli 2026 | 17.52 WIB

Dukung Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Optimalkan Potensi Sawit dan Limbahnya untuk Substitusi Impor BBM - Image
Energi

Dukung Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Optimalkan Potensi Sawit dan Limbahnya untuk Substitusi Impor BBM

Selasa, 21 Juli 2026 | 23.00 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore