Rawon Hidden Gem di Surabaya dengan Porsi Bar-Bar, Cocok untuk Makan Siang Tanpa Ribet Antre Panjang

Ilustrasi rawon. (YouTube @exploraytion)
JawaPos.Com - Surabaya memang menjadi salah satu Kota yang paling mudah untuk menemukan rawon.
Makanan khas Jawa Timur yang satu ini cocok disantap dalam berbagai suasana, mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam.
Rawon sendiri merupakan hidangan daging dengan kuah hitam yang berasal dari biji kluwek dengan cita rasa gurih yang khas.
Beberapa tempat makan rawon di Surabaya bahkan sudah terkenal legendaris, seperti halnya rawon setan dan rawon kalkulator, yang menjadi tujuan banyak orang saat mencicipi kuliner yang satu ini.
Namun, jika anda ingin menikmati seporsi rawon dengan suasana lebih tenang dan tanpa perlu menghadapi antrian panjang saat jam makan siang, beberapa tempat berikut layak menjadi pilihan bagi anda.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @exploraytion yang dikutip pada (16/08) berikut beberapa rawon hidden gem di Surabaya dengan porsi bar-bar yang cocok untuk menu makan siang terutama bagi anda yang ingin bersantap dengan lebih nyaman dan tenang.
Pecel Kriuk & Rawon Bu Lilis
Pecel Kriuk & Rawon Bu Lilis bertempat di Jl. Raya Darmo Harapan. Warung ini buka mulai pukul 06:00–15:00. Rawon Bu Lilis dibanderol dengan harga Rp 23.000 per porsi,kuah rawonnya berwarna hitam pekat, dengan isian lengkap mulai dari daging, cambah, sambal, dan bawang goreng. Bagi anda yang menyukai masakan dengan cita rasa gurih, rawon bu lilis bisa menjadi pilihan untuk bersantap terutama menjelang waktu makan siang.
Rawon Subedo
Rawon Subedo beralamat di Jl. Simo Magersari 34. Kedai ini sudah melayani pembeli mulai pukul 05:00–13:00 serta pukul 17:00–22:00. Sehingga cocok menjadi pilihan untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam. .Menu yang cukup populer di sini adalah rawon balungan. Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 28.000., terdiri dari nasi, daging, balungan (tulang), sambal merah, taburan tauge, dan kuah rawon.
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Jawa Pos
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