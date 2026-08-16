Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 17 Agustus 2026 | 00.44 WIB

Rawon Hidden Gem di Surabaya dengan Porsi Bar-Bar, Cocok untuk Makan Siang Tanpa Ribet Antre Panjang

Ilustrasi rawon. (YouTube @exploraytion) - Image

Ilustrasi rawon. (YouTube @exploraytion)

JawaPos.Com - Surabaya memang menjadi salah satu Kota yang paling mudah untuk menemukan rawon.

Makanan khas Jawa Timur yang satu ini cocok disantap dalam berbagai suasana, mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam.

Rawon sendiri merupakan hidangan daging dengan kuah hitam yang berasal dari biji kluwek dengan cita rasa gurih yang khas.

Beberapa tempat makan rawon di Surabaya bahkan sudah terkenal legendaris, seperti halnya rawon setan dan rawon kalkulator, yang menjadi tujuan banyak orang saat mencicipi kuliner yang satu ini.

Namun, jika anda ingin menikmati seporsi rawon dengan suasana lebih tenang dan tanpa perlu menghadapi antrian panjang saat jam makan siang, beberapa tempat berikut layak menjadi pilihan bagi anda.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @exploraytion yang dikutip pada (16/08) berikut beberapa rawon hidden gem di Surabaya dengan porsi bar-bar yang cocok untuk menu  makan siang terutama bagi anda yang ingin bersantap dengan lebih nyaman dan tenang. 

Pecel Kriuk & Rawon Bu Lilis bertempat di Jl. Raya Darmo Harapan. Warung ini buka mulai pukul  06:0015:00. Rawon Bu Lilis dibanderol dengan harga Rp 23.000 per porsi,kuah rawonnya berwarna hitam pekat, dengan isian lengkap mulai dari daging, cambah, sambal, dan bawang goreng. Bagi anda yang menyukai masakan dengan cita rasa gurih, rawon bu lilis bisa menjadi pilihan untuk bersantap terutama menjelang waktu makan siang.

Rawon Subedo beralamat di Jl. Simo Magersari 34. Kedai ini sudah melayani pembeli mulai pukul 05:0013:00 serta pukul 17:0022:00. Sehingga cocok  menjadi pilihan untuk sarapan, makan siang, dan juga makan malam. .Menu yang cukup populer di sini adalah rawon balungan.  Seporsinya dibanderol dengan harga Rp 28.000., terdiri dari nasi, daging, balungan (tulang), sambal merah, taburan tauge, dan kuah rawon. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Turnamen City Of Heroes Jadi Pembibitan Hoki Es di Surabaya - Image
Sports

Turnamen City Of Heroes Jadi Pembibitan Hoki Es di Surabaya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.01 WIB

Street Food Wiyung Wajib Coba, Ada Bakso Rp12 Ribuan hingga Lontong Mie Surabaya - Image
Wisata Dan Kuliner

Street Food Wiyung Wajib Coba, Ada Bakso Rp12 Ribuan hingga Lontong Mie Surabaya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18.19 WIB

Anggaran Penanganan Genangan Surabaya 2027 Tembus Rp 1 Triliun - Image
Surabaya Raya

Anggaran Penanganan Genangan Surabaya 2027 Tembus Rp 1 Triliun

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.40 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore