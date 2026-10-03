4 Zodiak Sedang Berada di Dalam Mode Bertahan Hidup, Sudah Menjadi Kebiasaan Selama Bertahun-Tahun

Ilustrasi membuat anggaran/Magnific
JawaPos.com - Keempat zodiak ini sudah sejak lama berada dalam mode bertahan hidup.
Namun, tahun ini membawa cerita yang berbeda bagi mereka. Mereka akhirnya mampu merasakan sesuatu yang belakangan sulit mereka temukan yakni kestabilan hidup.
Melansir informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (1/10) empat zodiak berikut sudah selesai dengan mode bertahan hidupnya.
Gemini
Gemini telah terbiasa berada di dalam mode bertahan hidup. Namun, kini kondisi tersebut mulai berubah. Mereka mulai menemui proyek kreatif, kesempatan baru, sampai kehidupan yang mulai berjalan dengan stabil.
Virgo
Saat sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, virgo sering sibuk mencari solusi. Namun, terus-terusan menjadi orang yang bisa diandalkan ternyata juga melelahkan. Fase baru mengajarkan virgo untuk membedakan antara memberi dukungan finansial dan merasa harus bertanggungjawab atas segala sesuatu.
Sagittarius
Sagittarius mampu melihat berbagai kemungkinan bahkan dalam situasi yang sulit. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu menghadapi ketidakpastian, rasa optimis kini menjadi bukti bahwa kehidupan mereka mulai berubah.
Pisces
Pisces mengalami salah satu proses perubahan pribadi paling besar daripada sebagian besar zodiak. Mereka kini mulai menjalani kehidupan dengan mindful. Perjalanan itu juga berkaitan dengan batasan, tanggungjawab, dan hubungan mereka.
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Jawa Pos
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