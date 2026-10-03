Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.12 WIB

4 Zodiak Sedang Berada di Dalam Mode Bertahan Hidup, Sudah Menjadi Kebiasaan Selama Bertahun-Tahun

Ilustrasi membuat anggaran/Magnific - Image

Ilustrasi membuat anggaran/Magnific

JawaPos.com - Keempat zodiak ini sudah sejak lama berada dalam mode bertahan hidup.

Namun, tahun ini membawa cerita yang berbeda bagi mereka. Mereka akhirnya mampu merasakan sesuatu yang belakangan sulit mereka temukan yakni kestabilan hidup.

Melansir informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (1/10) empat zodiak berikut sudah selesai dengan mode bertahan hidupnya. 

Gemini telah terbiasa berada di dalam mode bertahan hidup. Namun, kini kondisi tersebut mulai berubah. Mereka mulai menemui proyek kreatif, kesempatan baru, sampai kehidupan yang mulai berjalan dengan stabil.

Saat sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, virgo sering sibuk mencari solusi. Namun, terus-terusan menjadi orang yang bisa diandalkan ternyata juga melelahkan. Fase baru mengajarkan virgo untuk membedakan antara memberi dukungan finansial dan merasa harus bertanggungjawab atas segala sesuatu.

Sagittarius mampu melihat berbagai kemungkinan bahkan dalam situasi yang sulit. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu menghadapi ketidakpastian, rasa optimis kini menjadi bukti bahwa kehidupan mereka mulai berubah.

Pisces mengalami salah satu proses perubahan pribadi paling besar daripada sebagian besar zodiak. Mereka kini mulai menjalani kehidupan dengan mindful. Perjalanan itu juga berkaitan dengan batasan, tanggungjawab, dan hubungan mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dompet Menipis Saat Harga Naik?Kebiasaan Sederhana yang Bantu Anda Tetap Bisa Penuhi Kebutuhan - Image
Kepribadian

Dompet Menipis Saat Harga Naik?Kebiasaan Sederhana yang Bantu Anda Tetap Bisa Penuhi Kebutuhan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.07 WIB

10 Kebiasaan Ini Membuat Seseorang Lebih Tenang Menjalani Hidup Tanpa Membesar-besarkan Masalah - Image
Lifestyle

10 Kebiasaan Ini Membuat Seseorang Lebih Tenang Menjalani Hidup Tanpa Membesar-besarkan Masalah

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.28 WIB

4 Kebiasaan Finansial Buruk dari Masa Kecil yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

4 Kebiasaan Finansial Buruk dari Masa Kecil yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore