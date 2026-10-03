Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.08 WIB

7 Alasan Mengapa Menghentikan Kebiasaan dengan Cara Salah Bisa Membuatnya Semakin Tak Terhentikan

seseorang yang berusaha menghentikan kebiasaan buruk./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang berusaha menghentikan kebiasaan buruk./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Kita sering membayangkan bahwa cara terbaik untuk menghentikan sebuah kebiasaan adalah dengan memaksakan diri untuk tidak melakukannya lagi. Begitu menyadari sebuah kebiasaan buruk, kita membuat keputusan tegas: mulai hari ini saya berhenti.

Namun, dalam praktiknya, perubahan perilaku tidak selalu sesederhana itu.

Ada kebiasaan yang justru terasa semakin kuat setelah kita berusaha keras menekannya. Semakin mengatakan “jangan lakukan ini”, semakin sering pikiran kembali pada hal yang sama. Semakin keras menyalahkan diri sendiri setelah gagal, semakin besar keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut.

Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan bukan sekadar tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan dapat berkaitan dengan pemicu, konteks, emosi, penghargaan, proses perhatian, dan pola belajar yang terbentuk dari waktu ke waktu.

Karena itu, cara kita mencoba menghentikannya sangat menentukan.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat tujuh alasan mengapa pendekatan yang keliru justru dapat membuat sebuah kebiasaan terasa semakin sulit dihentikan.

1. Semakin Dilarang, Semakin Sering Pikiran Mengarah ke Sana

Salah satu kesalahan paling umum adalah mencoba menghilangkan sebuah kebiasaan hanya dengan melarang diri sendiri untuk memikirkannya.

Misalnya seseorang berkata:

“Aku tidak boleh memikirkan kebiasaan ini.”

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Alasan Kamu Berkali-kali Memilih Pasangan yang Salah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Kepribadian

6 Alasan Kamu Berkali-kali Memilih Pasangan yang Salah Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 23 September 2026 | 02.51 WIB

6 Alasan Mengapa Begitu Banyak Orang Belajar dengan Cara yang Salah Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Begitu Banyak Orang Belajar dengan Cara yang Salah Menurut Psikologi

Senin, 7 September 2026 | 21.34 WIB

5 Zodiak yang Menolak Salah, Merasa Dirinya Paling Benar dan Sempurna - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Menolak Salah, Merasa Dirinya Paling Benar dan Sempurna

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore