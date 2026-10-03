7 Alasan Mengapa Menghentikan Kebiasaan dengan Cara Salah Bisa Membuatnya Semakin Tak Terhentikan

seseorang yang berusaha menghentikan kebiasaan buruk./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Kita sering membayangkan bahwa cara terbaik untuk menghentikan sebuah kebiasaan adalah dengan memaksakan diri untuk tidak melakukannya lagi. Begitu menyadari sebuah kebiasaan buruk, kita membuat keputusan tegas: mulai hari ini saya berhenti.
Namun, dalam praktiknya, perubahan perilaku tidak selalu sesederhana itu.
Ada kebiasaan yang justru terasa semakin kuat setelah kita berusaha keras menekannya. Semakin mengatakan “jangan lakukan ini”, semakin sering pikiran kembali pada hal yang sama. Semakin keras menyalahkan diri sendiri setelah gagal, semakin besar keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut.
Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan bukan sekadar tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan dapat berkaitan dengan pemicu, konteks, emosi, penghargaan, proses perhatian, dan pola belajar yang terbentuk dari waktu ke waktu.
Karena itu, cara kita mencoba menghentikannya sangat menentukan.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), terdapat tujuh alasan mengapa pendekatan yang keliru justru dapat membuat sebuah kebiasaan terasa semakin sulit dihentikan.
1. Semakin Dilarang, Semakin Sering Pikiran Mengarah ke Sana
Salah satu kesalahan paling umum adalah mencoba menghilangkan sebuah kebiasaan hanya dengan melarang diri sendiri untuk memikirkannya.
Misalnya seseorang berkata:
“Aku tidak boleh memikirkan kebiasaan ini.”
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Jawa Pos
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