Dompet Menipis Saat Harga Naik?Kebiasaan Sederhana yang Bantu Anda Tetap Bisa Penuhi Kebutuhan

JawaPos.com - Berbagai cara dilakukan orang-orang saat ini untuk bertahan hidup. Termasuk dengan lebih bijak dalam mengeluarkan uang.

Salah satu tren yang belakangan ramai di sosial media adalah downgrade lifestyle, yaitu ketika seseorang secara sadar menurunkan standar gaya hidup agar memiliki lebih banyak ruang untuk menyimpan ataupun mengalokasikan uang yang dimiliki ke dalam instrumen investasi.

Selain itu, bertahan di kondisi saat harga-harga mulai naik dapat anda lakukan dengan cara berhemat ataupun frugal living.

Perlu diketahui bahwa menerapkan gaya hidup hemat tidak berarti harus menyiksa diri. Anda tetap layak untuk makan dengan cukup, jalan-jalan, membeli barang yang disukai, termasuk melakukan self reward.

Namun, semua perlu dilakukan dengan penuh perencanaan bukan hanya karena dorongan sesaat, karena sebanyak apapun pendapatan yang anda hasilkan tidak akan pernah cukup jika anda menghabiskannya dengan cara yang tidak bijak.

Terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saat pengeluaran tidak terencana secara tepat, di tengah kondisi harga barang yang semakin mahal, bukan tidak mungkin anda akan memakan tabungan bahkan mengandalkan utang untuk bertahan.

Oleh sebab itu, beberapa kebiasaan sederhana ini dapat membantu anda menjalani hidup secukupnya tanpa membuat kondisi keuangan semakin tertekan saat harga-harga sedang naik.

Melansir informasi dari laman mekari.com dan ocbc.id pada (01/10) berikut cara sederhana bertahan hidup in this economy, di saat harga-harga barang menjadi mahal.

Mengurangi ngopi dan FOMO

Kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup untuk menunjang aktivitas produktif. Segelas kopi mungkin terlihat murah dengan harga berkisar Rp 18.000-Rp 25.000 namun jika dihitung sebulan pengeluaran untuk ngopi bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Selain itu, berburu jajan viral dan FOMO membeli barang juga menjadi salah satu pemicu kebocoran finansial yang sering tidak disadari.