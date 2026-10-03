Jangan Sepelekan, 7 Kebiasaan Ini Diam-diam Bikin Motor Boros BBM 

JawaPos.com - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemilik motor,

Motor yang biasanya irit bisa saja menjadi lebih boros tanpa disadari karena kebiasaan berkendara dan perawatan yang kurang tepat.

Masalahnya, sejumlah kebiasaan tersebut sering dianggap sepele sehingga terus dilakukan setiap hari. Padahal, cara membuka gas, membawa beban, hingga kondisi ban dan mesin dapat ikut memengaruhi efisiensi bahan bakar motor.

Berikut 7 kebiasaan yang seringkali membuat boros BBM!

1. Sering Membuka Gas dan Mengerem secara Mendadak

Kebiasaan memutar gas secara agresif kemudian mengerem mendadak membuat mesin bekerja lebih keras. Pola berkendara seperti ini juga membuat kecepatan motor tidak stabil sehingga konsumsi BBM bisa menjadi kurang efisien.