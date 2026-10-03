Jangan Sepelekan, 7 Kebiasaan Ini Diam-diam Bikin Motor Boros BBM 

Ilustrasi oara pengendara sepeda motor yang sedang antre mengisi bensin di SPBU Ciliwung, Kota Malang. (Radar Malang)
JawaPos.com - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemilik motor,
Motor yang biasanya irit bisa saja menjadi lebih boros tanpa disadari karena kebiasaan berkendara dan perawatan yang kurang tepat.
Masalahnya, sejumlah kebiasaan tersebut sering dianggap sepele sehingga terus dilakukan setiap hari. Padahal, cara membuka gas, membawa beban, hingga kondisi ban dan mesin dapat ikut memengaruhi efisiensi bahan bakar motor.
1. Sering Membuka Gas dan Mengerem secara Mendadak
Kebiasaan memutar gas secara agresif kemudian mengerem mendadak membuat mesin bekerja lebih keras. Pola berkendara seperti ini juga membuat kecepatan motor tidak stabil sehingga konsumsi BBM bisa menjadi kurang efisien.
Sebisa mungkin, buka gas secara bertahap dan pertahankan kecepatan sesuai kondisi jalan. Selain membantu menghemat BBM, cara berkendara yang lebih halus juga membuat perjalanan terasa lebih nyaman.
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