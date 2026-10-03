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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.11 WIB

5 Zodiak yang Sedang Berhemat tetapi Ditakdirkan Kaya, Kegigihan Membuat Hidup Jadi Lebih Baik

Ilustrasi boros/Magnific - Image

Ilustrasi boros/Magnific

JawaPos.com - Tidak semua orang terlahir beruntung soal kondisi keuangan.

Saat ini, kondisi finansial mungkin terlihat berantakan. Namun, menurut sudut pandang astrologi, lima zodiak berikut memiliki kegigihan yang membuat mereka berani bangkit terus menerus.

Kekayaan yang mereka raih, bukanlah berasal dari keberuntungan semata melainkan dibangun dari kemampuan bertahan hidup.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (01/10) berikut empat zodiak yang sedang berhemat untuk menjadi kaya

Scorpio pernah mengalami kondisi finansial yang ekstrem. Siklus tersebut yang mengajarkan anda untuk menjadi lebih kreatif mencari solusi. Semua kemampuan tersebut membuat anda yang sukses dalam membangun kekayaan.

Virgo mungkin bekerja dua kali lebih keras dengan penghasilan yang tidak sebanding. Padahal, anda sebenarnya tidak ditakdirkan untuk survival mode dari gaji ke gaji. Jalan menuju kekayaan bagi virgo bukan tentang mengorbankan prinsip, melainkan mulai menempatkan diri sendiri sebagai prioritas. 

Saat sedang mengalami kesulitan finansial, kemungkinan cancer sedang berada dalam mode bertahan hidup dan berusaha menjaga semuanya supaya tetap berjalan. Kini anda mulai belajar dalam menghargai waktu, energi, dan pengalaman yang dimiliki.

Pisces pernah mengalami kondisi finansial yang benar-benar kacau. Namun, jauh di dalam hati, anda sebenarnya sudah lelah menjalani kehidupan yang tidak pasti.

Kekayaan pisces tidak akan datang karena mengikuti apa yang dilakukan semua orang. Kekayaan mereka dapat dibangun dengan mengubah sudut pandang mereka dalam menghasilkan uang. 

Editor: Hanny Suwindari
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