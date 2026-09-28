Bahan Pokok Naik, Ini Cara Mengatur Budget Makan Tanpa Bikin Boros Dompet

JawaPos.com - Makan adalah kebutuhan harian yang penting supaya anda bisa menjalani aktivitas dan memenuhi kebutuhan energi tubuh.

Fenomena saat ini membuat belanja makanan menjadi lebih mudah karena dilakukan secara online.

Namun, kemudahan-kemudahan tersebut terkadang justru menjadi salah satu celah kebocoran finansial yang tidak disadari.

Kemudahan dalam melakukan pembayaran juga turut membuat uang berkurang tanpa terasa.

Di sisi lain, harga bahan makanan pokok yang fluktuatif membuat sejumlah bahan makanan pokok mengalami kenaikan harga.

Mungkin beberapa dari anda belakangan ini menghabiskan budget yang tidak terduga hanya untuk membeli makan.

Mulai dari memesan makanan secara online, membeli makanan matang, sampai berbelanja kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari.