Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Beberapa orang di tempat kerja yang zodiak leo anggap sebagai sahabat terbaik, mungkin telah berbicara negatif tentangmu. Hal ini akan membuat leo kesal dalam jangka panjang. Cobalah menghadapinya dengan ringan untuk menghindari reaksi berlebihan.

Pulanglah setelah meninggalkan semua masalahmu dan habiskan waktu terbaik bersama orang-orang terkasih. Lakukan percakapan dari hati ke hati dengan orang-orang terkasih di rumah, karena ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya.

Kemungkinan, ada kesalahpahaman dapat memengaruhi hubungan zodiak virgo dengan orang lain hari ini. Berhati-hatilah dan perhatikan kata-katamu jika tidak ingin menyakiti perasaan orang lain secara tidak sengaja.

Jika mampu berhati-hati hari ini, hubungan virgo dengan semua orang tetap utuh. Pertimbangkan dampak keputusanmu terhadap orang-orang di sekitar saat mengambil keputusan. Ada kemungkinan sesuatu yang luar biasa sedang menanti virgo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Berusahalah dengan serius untuk mewujudkan hubungan dengan seseorang yang zodiak leo kagumi. Terkait karir, leo harus gigih jika menghadapi penolakan yang cukup keras dan ingin ide yang dimiliki didengar.