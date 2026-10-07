Ramalan Zodiak Sagitarius Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)
JawaPos.com - Transit Bulan di Leo dapat membuat Sagitarius merasa lebih gelisah atau cemas dari biasanya.
Jika pikiran mulai dipenuhi berbagai kekhawatiran, cobalah berhenti sejenak dan mengatur napas. Jangan terlalu jauh memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi.
Secara fisik, kondisi kesehatan Sagitarius diperkirakan tetap baik. Namun, tekanan mental tetap perlu diperhatikan apabila mulai menumpuk.
Dalam hubungan asmara, komunikasi dengan pasangan seharusnya berjalan cukup mudah sehingga tidak ada alasan untuk menyimpan semua persoalan seorang diri.
Dari sisi finansial, pengendalian pengeluaran perlu menjadi perhatian agar kondisi keuangan tetap terjaga.
Berikut ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya pada Kamis, 8 Oktober 2026 dilansir dari Astrotalk.
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Cinta Sagitarius
Pengaruh Venus membuat Sagitarius yang masih lajang berpeluang tertarik kepada seseorang berzodiak Taurus. Sosok tersebut mungkin memiliki daya tarik yang membuat Anda ingin mengenalnya lebih dekat.
Sementara itu, Sagitarius yang sudah memiliki pasangan cenderung berada dalam suasana romantis. Anda dapat membuat hubungan terasa lebih hangat melalui perhatian sederhana.
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