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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo dapat membuat Capricorn bereaksi lebih cepat terhadap situasi tertentu.

Sebelum memberikan respons, cobalah berhenti sejenak dan pikirkan baik-baik agar tidak mengatakan atau melakukan sesuatu secara terburu-buru.

Secara umum, kondisi kesehatan Capricorn diperkirakan tetap baik. Tetap berikan apresiasi kepada diri sendiri dan jangan terlalu keras ketika menghadapi kekurangan.

Dalam urusan hubungan, berbagai pikiran yang muncul bersamaan mungkin membuat perasaan terasa membingungkan. Jangan biarkan kebingungan tersebut memengaruhi seluruh aspek kehidupan.

Di tempat kerja, Capricorn perlu menjaga fokus dan menyelesaikan tanggung jawab utama sesuai tenggat waktu.

Hindari kebiasaan menunda pekerjaan karena dapat membuat beban terasa semakin berat.

Dilansir dari Astrotalk, inilah ramalan Capricorn selengkapnya pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Cinta Capricorn

Capricorn yang sudah memiliki pasangan mungkin ingin memberikan kejutan kecil hari ini. Perhatian sederhana yang dilakukan secara spontan berpotensi membuat pasangan merasa dihargai dan semakin dekat dengan Anda.

Editor: Candra Mega Sari
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