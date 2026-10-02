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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.22 WIB

3 Weton yang Bakal Punya Rezeki Lapang di Akhir Tahun 2026, Kekayaan Segera Datang Menghampiri

Weton yang diramalkan bakal punya rezeki lapang di akhir tahun 2026 saat kekayaan segera datang menghampiri. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan bakal punya rezeki lapang di akhir tahun 2026 saat kekayaan segera datang menghampiri. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan diramalkan akan datang mengahmpiri segelintir orang di akhir tahun 2026 ini.

Nasib dari orang-orang yang beruntung ini mungkin akan berubah hingga membuat yang bersangkutan bisa menikmati roda kehidupan yang tengah berada di atas.

Segala macam kebaikan dan keberkahan pun akan datang hingga hidup bisa ikut langsung merasakan kedatangannya.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal punya rezeki lapang di akhir tahun 2026 saat kekayaan segera datang menghampiri.

1. Weton Sabtu Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon biasanya memiliki karakter tegas.

Menurut perhitungan primbon, mereka yang berweton satu ini sangat mungkin meraih kesuksesan di akhir tahun 2026.

Kemapanan hidup bisa mereka raih selama kemauan kuat dan semangat kerja keras tidak hilang dari dalam diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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