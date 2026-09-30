Rezeki Mengalir Deras! 12 Weton Ini Disebut Bakal Dapat Kejutan Finansial Akhir September

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Kepercayaan tersebut masih banyak digunakan sebagian masyarakat sebagai salah satu cara membaca berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupannya.

Memasuki penghujung September, sejumlah weton dipercaya sedang berada dalam fase yang membawa energi positif. Ada yang dikaitkan dengan peluang usaha, datangnya proyek baru, bertambahnya relasi, hingga hasil dari usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat 12 weton yang disebut memiliki peluang mendapatkan kejutan rezeki pada akhir September. Ramalan tersebut menyoroti karakter dan potensi masing-masing weton dalam menangkap kesempatan yang datang.

Berikut 12 weton yang dimaksud:

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang tekun dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung sabar dalam menjalankan rencana serta terbiasa mempersiapkan segala sesuatu dengan matang.

Menjelang akhir September, kerja keras yang selama ini dilakukan dipercaya mulai memperlihatkan hasil. Peluang usaha maupun tambahan pemasukan disebut dapat muncul sebagai buah dari konsistensi mereka.

2. Selasa Pahing

Selasa Pahing digambarkan mempunyai kemampuan berpikir cepat dan insting yang cukup kuat. Karakter tersebut membuat mereka mampu membaca situasi dan menentukan langkah ketika melihat sebuah kesempatan.