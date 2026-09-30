Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Rezeki Mengalir Deras! 12 Weton Ini Disebut Bakal Dapat Kejutan Finansial Akhir September

weton yang akan dikejar kejutan rezeki di akhir bulan September./Freepik. - Image

weton yang akan dikejar kejutan rezeki di akhir bulan September./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang. Kepercayaan tersebut masih banyak digunakan sebagian masyarakat sebagai salah satu cara membaca berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupannya.

Memasuki penghujung September, sejumlah weton dipercaya sedang berada dalam fase yang membawa energi positif. Ada yang dikaitkan dengan peluang usaha, datangnya proyek baru, bertambahnya relasi, hingga hasil dari usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat 12 weton yang disebut memiliki peluang mendapatkan kejutan rezeki pada akhir September. Ramalan tersebut menyoroti karakter dan potensi masing-masing weton dalam menangkap kesempatan yang datang.

Berikut 12 weton yang dimaksud:

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang tekun dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung sabar dalam menjalankan rencana serta terbiasa mempersiapkan segala sesuatu dengan matang.

Menjelang akhir September, kerja keras yang selama ini dilakukan dipercaya mulai memperlihatkan hasil. Peluang usaha maupun tambahan pemasukan disebut dapat muncul sebagai buah dari konsistensi mereka.

2. Selasa Pahing

Selasa Pahing digambarkan mempunyai kemampuan berpikir cepat dan insting yang cukup kuat. Karakter tersebut membuat mereka mampu membaca situasi dan menentukan langkah ketika melihat sebuah kesempatan.

Pada periode ini, weton tersebut dipercaya berpeluang mendapatkan proyek baru, klien potensial, atau kesempatan bisnis yang dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kerja Keras Berbuah Rezeki, 5 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial - Image
Zodiak

Kerja Keras Berbuah Rezeki, 5 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial

Sabtu, 5 September 2026 | 19.27 WIB

Tak Lagi Seret! 8 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial dan Kehidupan Mewah - Image
Zodiak

Tak Lagi Seret! 8 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial dan Kehidupan Mewah

Senin, 24 Agustus 2026 | 04.58 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial Menjelang Akhir Bulan, Apakah Anda Salah Satunya? - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Kejutan Finansial Menjelang Akhir Bulan, Apakah Anda Salah Satunya?

Selasa, 16 Juni 2026 | 03.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore