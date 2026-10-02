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Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.03 WIB

3 Weton yang Kekayaannya Membludak di Akhir Tahun 2026, Keberuntungan Bikin Rezeki Mudah Didapatkan

Weton yang diramalkan kekayaannya akan membludak di akhir tahun 2026 saat keberuntungan membikin rezeki mudah didapatkan. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan kekayaannya akan membludak di akhir tahun 2026 saat keberuntungan membikin rezeki mudah didapatkan. (dok: magnific)

JawaPos.com - Kemakmuran hidup tentu bisa diperjuangkan oleh setiap orang yang menginginkan.

Meski begitu tidak semua bisa berkesempatan merasakan hidup yang diangakan karena banyak hal yang mempengaruhi.

Walaupun, bagi yang dinaungi keberuntungan, hidup sejahtera bisa saja segera diperoleh begitu mengusahakan apa yang dirasa bisa mengantarkan pada kejayaan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan kekayaannya akan membludak di akhir tahun 2026 saat keberuntungan membikin rezeki mudah didapatkan. 

1. Weton Senin Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Kliwon umumnya memiliki kepekaan yang tinggi.

Apa yang mereka lakukan sering kali penuh pertimbangan karena kepekaan pada banyak hal lain.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini bisa jadi akan jadi periode manis saat banyak keberhasilan yang diperoleh.

Apa yang mereka putuskan punya kemungkinan berhasil sehingga rezeki pun mengikuti setelahnya.

2. Weton Selasa Legi

Editor: Hanny Suwindari
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