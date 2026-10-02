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Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.04 WIB

3 Shio yang Rezekinya di Akhir Tahun 2026 Melimpah Ruah, Kekayaannya Awet hingga Waktu yang Lama

Shio yang diramalkan rezekinya di akhir tahun 2026 akan melimpah ruah, kekayaannya awet hingga waktu yang lama. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan rezekinya di akhir tahun 2026 akan melimpah ruah, kekayaannya awet hingga waktu yang lama. (dok: pexels)

JawaPos.com - Hidup mapan berkecukupan tentu jadi keinginan dari hampir setiap orang di era sekarang ini.

Meski begitu, tidak semua pihak bisa mempertahankan kejayaan hingga waktu yang lama.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir pihak yang berkesempatan merasakan limpahan rezeki yang bisa mengubah hidup ke depannya.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan rezekinya di akhir tahun 2026 akan melimpah ruah, kekayaannya awet hingga waktu yang lama.

1. Shio Macan 

Dalam penerawangan astrolog, rezeki dari mereka yang bershio macan diramalkan akan terhampar luas di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakin, di akhir tahun 2026 mereka punya kesempatan untuk mendapatkan banyak sekali pundi-pundi rupiah.

Hidup mereka yang sebelumnya serba terbatas lantaran rezekinya yang seret dikatakan akan segera menapaki jalan baru.

Dengan mengembangkan apa yang dimiliki sekarang, hidup mereka ke depannya akan berjalan lebih baik daripada sebelumnya.

2. Shio Kerbau 

Editor: Hanny Suwindari
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