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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.16 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini menunjukkan kondisi yang cukup positif. Pengaruh Bulan di Gemini mendukung kesehatan yang relatif baik, sementara dalam kehidupan pribadi, Leo yang masih single mungkin justru menikmati kebebasan dan kenyamanan saat menghabiskan waktu seorang diri.

Di bidang pekerjaan, sebuah email atau pesan yang masuk hari ini berpotensi membawa informasi penting, wawasan baru, atau bahkan peluang yang menarik. Karena itu, jangan terburu-buru mengabaikan sesuatu hanya karena terlihat tidak terduga.

Tetaplah berpikiran terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Hal yang awalnya tidak masuk dalam rencana bisa saja memberikan manfaat apabila Anda bersedia mempertimbangkannya dengan lebih saksama.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Leo selengkapnya pada hari Sabtu, 3 Oktober 2026.

Cinta Leo

Dalam urusan asmara, pengaruh Venus membuat Leo yang masih single cenderung menikmati waktu dan kebebasan pribadi.

Anda tidak perlu merasa terburu-buru untuk mencari pasangan jika memang sedang nyaman menjalani kehidupan sendiri.

Sementara bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, keraguan tertentu mungkin muncul dalam hubungan. Hindari mengambil keputusan besar secara spontan ketika emosi belum sepenuhnya stabil.

Memberikan waktu bagi diri sendiri dapat membantu Anda memahami perasaan yang sebenarnya. Cobalah menenangkan pikiran sebelum membicarakan persoalan hubungan dengan pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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