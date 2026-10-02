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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries hari ini membawa pesan agar Anda mampu menyeimbangkan waktu bersama orang-orang terdekat dengan kebutuhan untuk beristirahat dan menikmati waktu pribadi.

Kehadiran Bulan di Gemini membuat Anda mungkin lebih tertarik menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, jangan sampai kesibukan tersebut membuat Anda lupa memberikan ruang bagi diri sendiri.

Dalam hal kesehatan, Aries yang sebelumnya memiliki keluhan pada penglihatan mungkin merasakan ketidaknyamanan lebih dari biasanya. Karena itu, penting untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata.

Sementara itu, kehidupan percintaan Aries yang sudah memiliki pasangan mungkin terasa monoton akibat rutinitas yang berulang.

Anda dan pasangan membutuhkan suasana baru agar hubungan kembali terasa menyenangkan. Di sisi lain, Aries yang masih single tampaknya belum terlalu tertarik untuk menggoda atau memulai hubungan baru.

Dalam urusan pekerjaan, Anda mungkin merasa hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan. Meski demikian, jangan terlalu keras menilai diri sendiri.

Jadikan kekurangan sebagai bahan evaluasi dan fokus pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan Aries selengkapnya.

Cinta Aries

Bagi Aries yang sedang menjalin hubungan, rutinitas yang sama setiap hari bisa membuat hubungan terasa membosankan. Pengaruh Venus mendorong Anda dan pasangan untuk mencoba aktivitas berbeda agar suasana kembali segar.

Editor: Hanny Suwindari
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