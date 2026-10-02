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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.34 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 2 Oktober 2026: Perhatikan Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu diperhatikan melalui kebiasaan sehari-hari, terutama mengenai makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Aquarius sebaiknya lebih selektif memilih asupan, terlebih jika tubuh sebelumnya cukup sensitif terhadap makanan tertentu atau perubahan pola makan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Makanan yang terlalu berat atau waktu makan yang tidak teratur dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika Aquarius sedang menjalani aktivitas yang padat.

Karena itu, usahakan memilih makanan dengan komposisi yang lebih seimbang dan perhatikan reaksi tubuh setelah mengonsumsinya.

Aquarius juga dapat mengurangi makanan yang terlalu banyak mengandung lemak dan lebih sering memilih makanan rumahan yang bahan serta porsinya dapat dikontrol.

Menambahkan sayuran, buah, dan mencukupi kebutuhan air dapat membantu menjaga pola makan tetap lebih teratur.

Tidak perlu melakukan perubahan besar secara mendadak karena kebiasaan sederhana yang dijalankan secara konsisten biasanya lebih mudah dipertahankan.

Editor: Novia Tri Astuti
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