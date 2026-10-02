Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 2 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memperbaiki kebiasaan sehari-hari secara perlahan dan konsisten.
Jika jadwal yang dijalani selama ini terasa terlalu padat, Capricorn tidak perlu memaksakan perubahan besar dalam waktu bersamaan.
Perubahan yang terlalu banyak sekaligus justru dapat membuat rutinitas baru terasa sulit dijalankan dan akhirnya tidak bertahan lama.
Capricorn dapat memilih satu kebiasaan yang paling membutuhkan perhatian untuk diperbaiki terlebih dahulu.
Jika waktu tidur selama ini sering terlalu larut, misalnya, mulailah dengan mencoba mengatur jam istirahat agar lebih teratur.
Pola makan juga perlu diperhatikan ketika kesibukan membuat Capricorn sering menunda atau melewatkan waktu makan.
Usahakan memberikan tubuh asupan yang cukup agar energi tetap tersedia untuk menjalani berbagai aktivitas.
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