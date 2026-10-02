Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Jumat, 2 Oktober 2026: Kurangi Beban Pikiran dan Jaga Istirahat

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu diperhatikan karena tekanan pikiran dapat membuat tubuh terasa lebih cepat kehilangan energi.
Ketika berbagai persoalan terus memenuhi pikiran, kondisi tersebut dapat ikut memengaruhi kualitas istirahat dan membuat tubuh sulit merasa benar-benar rileks.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Karena itu, Sagittarius sebaiknya menyediakan waktu untuk menenangkan diri setelah menyelesaikan aktivitas utama.
Usahakan tidak terus membawa persoalan pekerjaan atau masalah pribadi hingga waktu beristirahat.
Memberikan jeda kepada pikiran dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana seperti berjalan santai, melakukan peregangan ringan, atau mencari suasana yang lebih tenang.
Aktivitas tersebut dapat menjadi cara untuk melepaskan ketegangan setelah menjalani hari yang cukup padat.
Asupan makanan juga perlu diperhatikan agar tubuh memiliki energi yang cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan.
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Jawa Pos
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