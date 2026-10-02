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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Energi dan Berikan Tubuh Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tubuh mungkin terasa lebih mudah lelah dibandingkan biasanya.

Aktivitas yang terlalu padat dapat membuat energi cepat terkuras, terlebih jika waktu istirahat sering dikurangi demi menyelesaikan berbagai pekerjaan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika tubuh mulai terasa lelah, Pisces sebaiknya tidak terus memaksakan diri dan memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak.

Tidur yang cukup dapat membantu tubuh memulihkan tenaga sekaligus membuat suasana hati lebih terjaga setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Pola makan juga perlu diperhatikan karena asupan yang kurang seimbang dapat membuat tubuh semakin mudah kehilangan energi.

Pisces dapat menambahkan buah dan sayuran ke dalam menu harian sebagai bagian dari pola makan yang lebih beragam.

Selain memperhatikan makanan, Pisces yang banyak menghabiskan waktu dengan duduk sebaiknya menyempatkan diri untuk bergerak secara berkala.

Editor: Novia Tri Astuti
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