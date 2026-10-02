Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 2 Oktober 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 dapat dijaga dengan menerapkan kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan secara rutin.

Libra tidak perlu menetapkan target kebugaran yang terlalu tinggi jika hal tersebut justru membuat aktivitas menjaga kesehatan terasa membebani.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Memulai dari langkah kecil dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Libra dapat memperbanyak berjalan kaki, melakukan peregangan ringan, atau mengurangi kebiasaan duduk dalam waktu terlalu lama.

Jika ingin melakukan olahraga secara rutin, pilih jenis aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh agar tetap nyaman saat menjalaninya.

Aktivitas yang terasa menyenangkan juga dapat membantu Libra mempertahankan motivasi tanpa merasa sedang menjalani rutinitas yang terlalu berat.

Selain bergerak lebih aktif, pola makan juga tidak boleh diabaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 2 Oktober 2026: Pilih Kebiasaan Sehat yang Realistis - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 2 Oktober 2026: Pilih Kebiasaan Sehat yang Realistis

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.22 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Berikan Tubuh Waktu untuk Memulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Berikan Tubuh Waktu untuk Memulihkan Energi

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 2 Oktober 2026: Mulai Lebih Aktif Bergerak Setiap Hari - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 2 Oktober 2026: Mulai Lebih Aktif Bergerak Setiap Hari

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore