Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Jumat, 2 Oktober 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Secara Bertahap

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 dapat dijaga dengan menerapkan kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan secara rutin.

Libra tidak perlu menetapkan target kebugaran yang terlalu tinggi jika hal tersebut justru membuat aktivitas menjaga kesehatan terasa membebani.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Memulai dari langkah kecil dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.

Libra dapat memperbanyak berjalan kaki, melakukan peregangan ringan, atau mengurangi kebiasaan duduk dalam waktu terlalu lama.

Jika ingin melakukan olahraga secara rutin, pilih jenis aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh agar tetap nyaman saat menjalaninya.

Aktivitas yang terasa menyenangkan juga dapat membantu Libra mempertahankan motivasi tanpa merasa sedang menjalani rutinitas yang terlalu berat.