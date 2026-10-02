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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.22 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 2 Oktober 2026: Pilih Kebiasaan Sehat yang Realistis

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan yang sederhana, teratur, dan sesuai dengan kemampuan tubuh.

Virgo sebaiknya tidak langsung mengikuti pola diet tertentu hanya karena sedang ramai dibicarakan di media sosial atau banyak dilakukan orang lain.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Setiap orang memiliki kebutuhan tubuh yang berbeda, sehingga pola hidup yang cocok bagi orang lain belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi Virgo.

Daripada melakukan perubahan besar dalam waktu singkat, Virgo dapat memulainya dengan memperbaiki kebiasaan makan sehari-hari secara perlahan.

Pilih makanan yang lebih beragam dan seimbang agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi tanpa membuat rutinitas terasa terlalu berat.

Waktu makan juga sebaiknya tidak terus-menerus dilewatkan hanya karena Virgo sedang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lainnya.

Tubuh tetap membutuhkan asupan yang cukup agar energi dapat digunakan untuk menjalani berbagai kegiatan sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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