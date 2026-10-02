Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Berikan Tubuh Waktu untuk Memulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian karena tubuh mungkin membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengembalikan energi setelah menjalani aktivitas yang padat.
Rasa lelah sebaiknya tidak terus diabaikan hanya karena masih terdapat pekerjaan atau kegiatan lain yang ingin diselesaikan.
Memberikan waktu tidur yang cukup dapat membantu tubuh beristirahat dan memulihkan tenaga setelah digunakan sepanjang hari.
Leo juga perlu memastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi dengan membiasakan diri minum air yang cukup selama menjalani aktivitas.
Asupan makanan pun sebaiknya tidak diabaikan karena tubuh membutuhkan nutrisi yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan.
Ketika jadwal sedang penuh, usahakan tidak terlalu sering melewatkan waktu makan atau memilih makanan yang kurang memberikan kebutuhan nutrisi.
Aktivitas fisik tetap dapat dilakukan, tetapi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tubuh pada saat itu.
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Jawa Pos
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